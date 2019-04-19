Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikalardan 5 bin 500 üyenin istifa ettirildiğini söyledi.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi19.04.2019 10:51
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