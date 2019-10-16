Haberler Web TV Hain tuzak son anda fark edildi! Resulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Hain tuzak son anda fark edildi! Resulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

16.10.2019 21:13

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ile Tel Abyad bölgeleri PKK/YPG'li teröristlerden arındırıldı. Bu iki beldeyi birbirine bağlayan otoyollarda ise SMO birliklerinin mayınları temizleme işlemleri devam ediyor. SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPG/PKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları