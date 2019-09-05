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Hain terör örgütü PKK'nın geçmişten bugüne yaptığı alçak katliamlar!

05.09.2019 17:20

Türkiye tam 35 yıl önce tanıştı eli kanlı terör örgütü PKK ile. Köyleri yaktılar, sivilleri katlettiler ve bebekleri dahi gözlerini kırpmadan kurşuna dizdiler. İşte insanlık tarihinin kuşkusuz en alçak terör örgütü PKK’nın katliamları…


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