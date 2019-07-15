Hain Semih Terzi'nin son anları güvenlik kamerasında . 15.07.2019 13:31

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında yönetimi ele geçirmek üzere geldiği Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) Ömer Halisdemir tarafından vurulan cuntacı general Semih Terzi'nin son anları, darbeciler tarafından götürüldüğü GATA'da güvenlik kameralarına yansıdı.