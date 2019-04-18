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Hain darbe girişimiyle alamadıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sandıkta yapılan 'hırsızlıkla' almaya çalışıyorlar

18.04.2019 00:39

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı skandal kararın ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan kalabalığın verdiği görüntüsü tepkilere neden oldu. 15 Temmuz gecesi, bayrak inmesin diye süs havuzunda abdestini alıp ölüme koşan 17 kahramanı şehit vererek FETÖ’cülere teslim edilmeyen İBB’yi CHP ve ortakları sandıktaki hırsızlıkla almaya çalışıyor...


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