Kadıköy'de feci ölüm! Hafriyat kamyonunun altında kalan sürücü öldü 31.10.2019 17:39

Kadıköy'de şantiyeye kum dökmek için gelen kamyon sürücüsü, aracının havasını almak için kamyonun altına girdi. El freni çekili olmayan kamyon hareket ederek, sürücünün üzerinden geçti. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kamyon bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Olay saat 15.30 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Kadim (50), 34 HC 6648 plakalı kamyonuyla Girne Caddesi üzerindeki şantiye alanına kum dökmek için geldi. Kadim, bir süre sonra kamyonun havasını almak için aracının altına girdi. Bu sırada el freni çekili olmayan kamyon hareket etti ve Salih Kadim'in üzerinden geçti.



Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken hafriyat kamyonu 10 metre ilerideki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



"BİZ ARABANIN SESİNE ÇIKTIK"

Kamyonun çarptığı iş yerinin sahibi Veysel Erden, "Büyük bir olay oldu. Biz arabanın sesine dışarı çıktık. Dedik ki 'Ne yapıyor bu şoför acemi midir nedir' diye. Bir şey fark edemedik. Kendi arkadaşlarından bir araç geçti, 'Ne yapıyor' dedik. O da indi 'şoför yok' dedi. Geriye döndük, şoför orada yaklaşık 20-30 metre ileride yatıyor.



Kendi arkadaşlarının anlatması, arabanın altında emniyetle ilgili bir tertibat yapıyormuş. Havayı boşaltınca kendi akmış araba. Saclara sürterek sağa geçip bizim bina duvarlarına sürttü. Ondan sonra ambulans geldi müdahale ettiler tabi. Allah rahmet eylesin yapacak bir şey yok." dedi.