Hadise'nin Harbiye konserinde giydiği kostümler olay oldu! Jennifer Lopez'in kopyası... 12.08.2019 10:52

Popçu Hadise, önceki akşam Harbiye konseriyle sosyal medyaya damga vurdu. Öyle ki Hadise’nin konser kıyafetleri Jennifer Lopez’inkiler ile aynıydı. JLO'yu taklit ettiği yorumları yapılırken kimileri de popçunun stilini beğendi.

ÖNCEKI akşam Harbiye'de sahne alan Hadise, kostümleriyle olay oldu. Hadise'nin konserinde giydiği 5 kıyafet, 'It's My Party' adlı dünya turu kapsamında geçen hafta Antalya'da sahne alan Jennifer Lopez'in kostümlerine benzetildi.

Seksi danslarıyla da ABD'li şarkıcıyı andıran popçunun, kıyafetleriyle JLO'yu taklit ettiği yorumları yapıldı. Kimileri de popçunun stilini beğendi.

Bu arada Hadise, geçen ayki konserinde giydiği siyah mayosuyla da Adriana Lima'yı taklit etmekle suçlanmıştı.

LJO, HARBİYE'YE IŞINLANDI

SAHNEYE ilk olarak beyaz, geniş bir takım elbiseyle çıkan Hadise, ardından fıstık yeşili kostümünü giydi. Daha sonra kırmızı bir elbise ile mayo tercih eden popçu, finali yine uzun çizmeleri ve taşlı mayo kıyafetiyle yaptı. Hadise'nin her bir kostümü de Jennifer Lopez'in kıyafetlerinden esintiler taşıyordu.



Hadise'nin taşlı mayosu, Lopez'inkine çok benziyordu.



Popçu, kırmızı elbisesiyle de JLO'yu andırdı.