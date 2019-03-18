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Hadımköy'de fabrika yangını

18.03.2019 10:39

Arnavutköy Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.


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