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Hadımköy TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

03.04.2019 23:26

İstanbul Hadımköy TEM Otoyolu'nda bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobil, kullanılamaz hale geldi.


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