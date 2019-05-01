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Hackerlar dünyaca ünlü şirketlerin verilerini çaldı

01.05.2019 16:06

Almanya’da Volkswagen, Porsche ve Airbus gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı Citycomp'un siber saldırıya uğradığı belirtildi. Şirketlerin verilerini çalan hackerların 500 bin Euro istediği öne sürüldü.


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