Hackerlar dünyaca ünlü şirketlerin verilerini çaldı 01.05.2019 16:06

Almanya’da Volkswagen, Porsche ve Airbus gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı Citycomp'un siber saldırıya uğradığı belirtildi. Şirketlerin verilerini çalan hackerların 500 bin Euro istediği öne sürüldü.