Haccın yapılacağı aya sayılı günler kaldı. İlk hac kafilesi bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yola çıkıyor. Hacı adayları hayli heyecanlı ve mutlu. İşte Hac gidiş dönüşlerine dair tüm detaylar...
Hac gidiş ve dönüş tarihleri ne zaman? İlk Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?18 Temmuz 2018, Çarşamba
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