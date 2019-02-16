Güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ yeni askerlik sistemini yorumladı 16.02.2019 12:39

Başkan Erdoğan katıldığı ATV-Ahaber ortak canlı yayınında yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklamaları yaptı. Konuyla ilgili açıklamanın yapılmasının ardından tek tip askerlik sistemini bekleyen adaylar araştırmalarına başladılar. Tek Tip askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik ve dövizli askerlik olacak mı? Askerlik süresinin düşeceği ve bununla ilgili yapılan çalışmalar daha önce belirtilmişti. Terör ve Güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, Başkan Erdoğanın açıkladığı yeni askerlik sistemini yorumladı.