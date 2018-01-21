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Güvenlik uzmanı Ağar: Bu operasyonda rekor kırıldı

21 Ocak 2018, Pazar
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 72 uçakla Afrin kırsalına gerçekleştirilen harekatın yakın tarihte benzeri görülmemiş bir operasyon olduğunu söyledi. Uçakların hedefleri yüzde 95.57 isabet oranı ile vurması içinse "Bu bir rekor" sözleri ile yorumladı.
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