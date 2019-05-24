Haberler Web TV Güvenlik güçleri uçan balıklar için seferber oldu

Güvenlik güçleri uçan balıklar için seferber oldu

24.05.2019 15:10

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru göç etmeye başlayan inci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri temizledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları