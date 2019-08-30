Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Altın fiyatları resesyon endişelerinin olduğu bir ortamda yükselirken, işlemciler ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve küresel merkez bankalarının faizlere ilişkin yönlendirmesini yakından izliyorlar. ABD ile Çin arasındaki gerilimin bir türlü düşmemesiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.553 doları gördü. Benzer dakikalarda düşük hacimli piyasada doların 6.40 liraya dayanmasıyla gram altın 314 lirayı görerek yeni zirvesine ulaştı. Altın, dolar karşısında 2019 yılı genelinde yüzde 20.9 son 1 ayda ise yüzde 9 yükseldi.
Güvenli liman ''Altın'' rekora doymuyor! Altın fiyatları yükseldi (Video)30.08.2019 17:22
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