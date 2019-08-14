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Güvenli bölge çalışmaları devam ediyor! Türk ve ABD askeri heyetleri Akçakale'de buluşacak

14.08.2019 17:35

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.


Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe merkezindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Heyetin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ABD heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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