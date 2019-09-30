Güven Bana yarışmasında Müge Anlı'ya ''Bu ne perhiz'' dedirten olay! Yarışmacı Mert Güngördü öyle bir şey yaptı ki... 30.09.2019 11:34

Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu fenomen bilgi yarışması 'Güven Bana' yeni bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. 'Güven Bana' yarışması bu haftaki bölümüyle de çok konuşulacak. Yarışmanın 13. bölümünde geceye damga vuran bir an yaşandı. Yarışmacı Mert Güngördü "Kesinlikle bana güvenebilirsin" dedi ve ardından öyle bir şey yaptı ki... Müge Anlı "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diyerek tepki gösterdi. İşte "Güven Bana" yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yeni bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. 'Güven Bana' yarışması bu haftaki bölümüyle de çok konuşulacak.

Yarışmanın 13. bölümünde geceye damga vuran bir an yaşandı. Yarışmacı Mert Güngördü "Kesinlikle bana güvenebilirsin" dedi ve ardından öyle bir şey yaptı ki...

Müge Anlı "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diyerek tepki gösterdi.

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?