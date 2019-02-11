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Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiri: Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz

11.02.2019 12:27

Yerel seçim öncesi CHP'de kazan kaldıran isimlerden biri de Gürsel Tekin oldu. Tekin "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.


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