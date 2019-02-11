Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiri: Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz 11.02.2019 12:27

Yerel seçim öncesi CHP'de kazan kaldıran isimlerden biri de Gürsel Tekin oldu. Tekin "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.