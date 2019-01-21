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Gürgen Öz'den Atatürk tüccarı Yılmaz Özdil'e sert tepki

21 Ocak 2019, Pazartesi

Sözde muhaliflerin önde gelen isimlerinden olan Yılmaz Özdil, Atatürk sömürüsüne devam ediyor. Özdil'in çıkardığı Mustafa Kemal kitabının özel baskısı 2 bin 500 liradan satışa sunulurken, bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti. Son olarak ünlü oyuncu Gürgen Öz, yayımladığı bir video ile Atatürk tüccarlığına soyunan Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi.


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