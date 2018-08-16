Gurbetçinin çarpışan arabada düşürdüğü cüzdanı böyle çaldı 16 Ağustos 2018, Perşembe

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lunaparkta bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşüren gurbetçi vatandaşın cüzdanının bir başka kişi tarafından alınması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsıza çağrıda bulunan gurbetçi Hacı İbrahim Göksu, en azından kimliği ve ehliyetini kendisine ulaştırmasını istedi.