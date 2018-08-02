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Gurbetçi çocukların 'Recep Dede' sevinci

02 Ağustos 2018, Perşembe

Aileleriyle İsviçre'den Ankara'ya gelen küçük gurbetçiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunu görünce, 'Recep Dede' diye bağırdı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurarak minik kızları yanına çağırdı. Erdoğan hediye verdiği gurbetçi ailenin çocukları ile fotoğraf da çekildi.

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