Aileleriyle İsviçre'den Ankara'ya gelen küçük gurbetçiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunu görünce, 'Recep Dede' diye bağırdı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurarak minik kızları yanına çağırdı. Erdoğan hediye verdiği gurbetçi ailenin çocukları ile fotoğraf da çekildi.
Gurbetçi çocukların 'Recep Dede' sevinci02 Ağustos 2018, Perşembe
- Şehit bebekten geriye bu görüntüler kaldı
- Şehit Bebek Bedirhan'dan geriye kalanlar
- Gurbetçi çocukların 'Recep Dede' sevinci
- İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu
- Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Kıdem tazminatı almak için istifa dilekçenizi yazarken ne yapmak gerekir?
- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
- İşte Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşın perde arkası
- Erdoğan'dan ABD'ye rahip Brunson mesajı: "Ver papazı al papazı"
- İşte terör sevici Selahattin Demirtaş'ı koruyanlar!
- "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz"
- Şehit anne ve bebeğine veda! Başkan Erdoğan da törende
- Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.