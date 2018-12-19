Güpegündüz herkesin gözü önünde cinayet! O anlar kameraya yansıdı

Adana'da bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay dün merkez Seyhan ilçesi, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tanrısever 01 US 790 plakalı otomobiliyle Vefa Caddesi'nde yol kenarına otomobilini park etti. Bu sırada yanına E.Ç.(47) isimli şahıs geldi. Tanrısever aracın camını hafif araladı. Bunun üzerine aralarında para meselesi olduğu için E.Ç. buradan tabanca ile ateş ederek Tanrısever'i boynundan vurdu. Zanlı daha sonra da olay yerinden herkesin gözü önünde sakin sakin yürüyerek gitti. Zanlı ateş ederek kendisi de elinden yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar ise hemen polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Vatandaşlar bir süre de otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Tanrısever, hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yaptıkları çalışmada cinayetten 30 dakika sonra zanlı E.Ç.'yi yakalayarak emniyete götürdü. Zanlının sorgusu sürüyor. Mehmet Tanrısever'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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