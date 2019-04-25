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Günün en güzel görüntüsü! Genç kadın görür görmez durdu ve...

25.04.2019 13:25

Ümraniye'de atık kağıt yüklü arabasıyla yokuş yukarı çıkamayan çocuğa, bir kadın otomobiliyle ilginç bir yöntemle yardım etti.


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