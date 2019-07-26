İzmir'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan Melih Fidan (3), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunu kurtarmak isterken kollarından yaralanan baba Mehmet Fidan (39) ise tedaviye alındı.
Günün en acı haberi! Ölüm uykuda yakaladı, yanarak can verdi!26.07.2019 20:53
- Günün en acı haberi! Ölüm uykuda yakaladı, yanarak can verdi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan biçerdöverde buğday hasadı yaptı
- Son dakika haberi: AYM'den skandal "barış bildirisi" kararı!
- CHP'li Mansur Yavaş’tan faşizan baskı! Sakalı yasakladı, kravat takma zorunluluğu getirdi
- Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2019 BJK Eibar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
- Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal, Çeşme'de yakalandı
- Romanya'da feci kaza! 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti
- Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: AK Parti Türkiye'nin partisidir
- Adana'daki Pitbull dehşetinde 3 çocuğa ev hapsi! Peki çocuklar hamile kediyi neden köpeğin önüne attılar?
- Şanlıurfa kahreden olay! Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü
- Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'a geliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.