Güngören'de taciz iddiası sonrası taciz zanlısına linç girişimi kamerada (VİDEO) 07.09.2019 15:46

İstanbul Güngören'de genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, esnaf linç girişimde bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Polis zanlıyı linçten kurtararak polis merkezine götürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.