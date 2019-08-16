Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi 16.08.2019 08:13

Güngören'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 10 aracın ön lastiklerini kestiler. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçların lastiklerinin patlak olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.