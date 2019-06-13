Güngören'de otomobil tramvaya çarptı

Güngören'de ters yönde ilerlediği ileri sürülen otomobil tramvaya çarptı. İçerisindekiler hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen 34 BJP 191 plakalı otomobilin sürücüsü, Keresteciler tramvay durağı yanında, ters yönden tramvay yoluna geçmeye çalıştı. Bu sırada, Bağcılar istikametine giden tramvay ile otomobil çarpıştı.
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