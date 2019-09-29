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Güngören'de okulun yanındaki boş arazide ceset bulundu (Video)

29.09.2019 21:27

Güngören'de bir okulda oyun oynayan çocuklar okulun dibinde elinde silah bulunan bir erkek cesedi buldu. Cesedi gören çocuklar büyüklerine, onlarda polislere haber verdi. Şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.


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