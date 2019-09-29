Güngören'de bir okulda oyun oynayan çocuklar okulun dibinde elinde silah bulunan bir erkek cesedi buldu. Cesedi gören çocuklar büyüklerine, onlarda polislere haber verdi. Şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.
Güngören'de okulun yanındaki boş arazide ceset bulundu (Video)29.09.2019 21:27
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