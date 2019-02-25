İstanbul Güngören’de yaşanan feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kadın dehşeti yaşadı. Sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araca çarpan kadın kaldırıma savrularak ağır bir şekilde yaralanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Güngören'de Feci kaza... Evine giden kadının yaşadığı dehşet kamerada!25.02.2019 18:09
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