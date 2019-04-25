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Güngören'de bir okulun deney laboratuvarında patlama!

25.04.2019 12:36

İstanbul Güngören'de bulunan Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu'nun deney laboratuvarında yapılan bir çalışma esnasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevk edildi.


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