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Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı

28 Ocak 2019, Pazartesi

Son dakika haberine göre Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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