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Güngören seçim sonuçları kim kazandı? 23 Haziran İstanbul Güngören Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları (Video)

23.06.2019 21:40

Güngören seçim sonuçları merakla bekleniyor. 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde bugün sandık başına giden Güngören halkı, seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarışacağı 23 Haziran seçiminde Güngören ilçesinde son durum nedir? İstanbul Güngören seçim sonuçları kim kazandı? 23 Haziran Güngören ilçesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları nasıl? İşte detaylar...


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