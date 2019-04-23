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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki seri katil teğmen çıktı! "Önce seks yapıyor sonra boğuyorum"

23.04.2019 09:38

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, seri katil olan teğmen Nikos Metaksas'ın itiraflarıyla sarsılıyor. Zengin evlerinde bebek bakıcısı ve hizmetçi olarak çalışan Filipinli kadınları öldüren seri katil, polisteki ifadesinde "Çöpçatan sitesi Badoo’dan tanıştığım kadınlarla önce seks yapıyor sonra boğup öldürüyordum, küçük çocuğu da bağırdığı için boğdum, öldürmekten çok mutlu oluyorum." dedi.


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