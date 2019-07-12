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Gündüz vakti akılalmaz soygun! Fatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılar

12.07.2019 01:09

Fatih'te İranlı işadamını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.


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