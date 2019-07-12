Fatih'te İranlı işadamını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Gündüz vakti akılalmaz soygun! Fatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılar12.07.2019 01:09
- Gündüz vakti akılalmaz soygun! Fatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılar
- AHaber'i diğerlerinden ayıran slogan: Bizim bir derdimiz var
- Son dakika: Ordu'da 'yıldırım' şoku! O anlar böyle kaydedildi...
- Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana’nın yeni bölümüne damga vuran "Barbarossa" sorusu | "Barbarossa" kimdir?
- Müge Anlı ile Güven Bana 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
- 15 dakikada bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var
- Son dakika: Karadeniz'i fırtına vurdu: 1 kişi öldü, 2 polis yaralı!
- Müge Anlı ile Güven Bana 3. bölüm izle | 11 Temmuz
- İsrailli gazeteci canlı yayında haddini aştı! Küstah sözler
- Son dakika: Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale geldi
- İşte Batı medyasının çifte standardı! BBC muhabirinden skandal paylaşım! A Haber'i hedef gösterdi...
- Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel duygulandıran video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.