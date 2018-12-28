Gümüşhane’de yayla evleri didik didik aranıyor 28 Aralık 2018, Cuma

Gümüşhane’de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.