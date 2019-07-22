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Gümüşhane’de aile içi dehşet! Ağıtları hastaneyi inletti

22.07.2019 01:00

Gümüşhane’de kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Akbağ’ın vefat haberinin duyulmasının ardından hastane bahçesindeki çocukları ve yakınlarının ağıtları hastaneyi inletti.


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