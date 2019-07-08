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Gümüşhane'de 118 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

08.07.2019 23:12

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 118 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Köylülerin içme suyundaki 'koliform bakteri' nedeniyle zehirlendikleri tahmin ediliyor.


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