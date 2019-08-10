Gümrükte aracı kalanlara müjde! Gümrükte kalan araçlar için af geldi 10.08.2019 13:30

Temmuz ayında yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte, gümrüklerde el konulan yaklaşık 40 bin araç için af çıkarıldı. Türkiye'ye sıfır gibi sokulan ancak 2. el olan araçları ilgilendiren af kapsamında, araçların ÖTV bedellerinin bir kısmının ödenmesi karşılığında "el koyma kararı" kaldırılacak.