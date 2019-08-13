Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu! (Video) 13.08.2019 17:59

Gülşen, Kıbrıs konseri öncesinde kulisinde çekilen görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. "Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli" diyen Gülşen, yaptığı egzersizleri takipçilerine gösterdi. 43 yaşındaki popçu Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketlerini sosyal medya hesabından paylaşması bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları ise eleştiride bulundu. İşte Gülşen'in transparan kıyafetiyle egzersiz yaptığı o anlar...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in transparan kostümü olay oldu. 43 yaşındaki Gülşen, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı.

Şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcının cesur kıyafet seçimi de çok konuşuldu.

Bikini üzerine transparan bir kıyafet tercih eden ünlü şarkıcı danslarıyla geceye damga vurdu.

ÖNCE ESNEDİ!



Konsere çıkmadan önce esneme hareketleri yapan Gülşen kulis videolarını sosyal medya hesabından 'Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli! Esne esne...' notuyla paylaştı.

Gülşen'in transparan kıyafetiyle yaptığı esneme hareketi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük eleştiri aldı.