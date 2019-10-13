Gülnur Aybet: Önceliğimiz bölgenin demografik yapısını korumaktır 13.10.2019 06:49

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi. Türkiye'ye yaptırım uygulanırsa Türkiye'nin davranışını değiştirip değiştirmeyeceğini soran moderatöre Aybet,"Hayır. Bu operasyonu sürdürmeye kesinlikle kararlıyız. Bizim önceliğimiz, bu bölgenin demografik yapısını korumaktır" dedi.

Başkan Trump'ın gerçekte ne düşündüğünü bilmediğini söyleyen moderatör,"Avrupa da yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Eğer bu iki güç bloğu Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa, bu durumun davranışınızı değiştireceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna net bir dille cevap veren Gülnur Aybet,"Hayır. Bu operasyonu sürdürmeye kesinlikle kararlıyız" dedi.Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet Türkiye'nin iki hedefi olduğunu açıkladı. Aybet, ilk hedefin güvenli bölge oluşturarak bölgeyi terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'ten temizlemek olduğunu aktardı. Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci bulunduğunu bildiren Aybet ikinci hedefi şu sözlerle açıkladı,"En az 2 milyon Suriyeli mülteciyi yeniden topraklarına yerleştirmek istiyoruz. Bu yüzden, bir güvenli bölge oluşturuyoruz.

"ABD ASKERİ BÜROKRASİSİ YPG İLE BAĞLARINI KOPARMADI"

ABD'nin güvenli bölge konusunda Türkiye ile anlaştığını ancak Amerika'nın askeri bürokrasisinin YPG ile bağlarını koparmadığını ve sürecin çok yavaş ilerlediğini ve bunun ulusal güvenlik tehdidinin daha da büyümesine sebep olduğunu dile getiren Aybet,"Bu yüzden, daha fazla bekleme lüksüne sahip değildik. Bu harekatı başlatma sebebimiz budur." dedi.

"TERÖRLE BÖYLE MÜCADELE EDİLMEZ"

Bir terör örgütüyle mücadele etmek için başka bir terör örgütünü kullanmanın yanlış olduğunu söyleyen Aybet, ABD'nin önceki yönetiminde başlayan bu politikasının yanlış olduğunu ve başarısız olmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirerek,"Ve şu an ABD'de olan şey şu: Bizim ulusal güvenliğimiz, ABD siyasetinde siyasi bir yem haline geliyor.

"ÖNCELİĞİMİZ DEMOGRAFİK YAPIYI KORUMAK"

Avrupalılara gelecek olursak, yıllar boyunca, Suriye'deki Kürtlere değer verdiğimiz gerçeğine gözlerini kapatıp bu terör örgütüne sempati beslediler. Bakın, Kuzey Suriye'de halihazırda 2 harekat düzenledik ve Kürtleri meclislere yerleştirdik. Çoğunluğun Kürt olduğu yerlerde, Kürtlerin meclislere dönmesini sağladık. Bizim önceliğimiz, bu bölgenin demografik yapısını korumaktır" dedi.