Güleda Cankel'in paylaşımları yürek dağladı: 'Sever mi her kalp katilini' 19.11.2019 14:34

Türkiye güne kan donduran cinayet haberi ile uyandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Genç kızı vahşice katlettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan cani yaptığı paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü. Güleda Cankel ise 13 Kasım'da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Sever mi her kalp katilini' ve 17 Kasım'da ''Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın'' twitleriyle yürekleri dağladı. İşte Güleda Cankel'in yürek dağlayan paylaşımları...