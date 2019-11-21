Güleda Cankel'in katledildiği 12 numaralı oda kapatıldı! 21.11.2019 12:21

Isparta’da Güleda Cankel’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildiği aparttaki 12 numaralı oda soruşturma kapsamında kapatıldı. Olayın meydana geldiği yurtta kalan diğer öğrenciler ise okulu terk etti.

Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

12 NUMARALI ODADA ÖLDÜRÜLDÜ

Vahşi cinayetin yaşandığı Fatih Mahallesi'ndeki öğrenci apartı olan apartman sessizliğe büründü.



Cinayetten sonra çok sayıda öğrenci, kaldıkları odaları terk etti.



Bazı öğrenciler binanın karşısındaki kız yurtlarına, bazı öğrenciler de başka apart ve yurtlarda kalan arkadaşlarının yanına yerleşti. Bazı öğrencilerin ise aparta sadece eşyalarını almak için gelip, ayrıldığı belirtildi.



Cinayetin işlendiği binadaki 12 numaralı oda ise soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından kapatıldı.