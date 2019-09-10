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Güldüren anlar! Falcao Türkçe röportaj verdi...

10.09.2019 14:13

Galatasaray'ın sabah ki antrenmanına yeni transfer Radamel Falcao damga vurdu. Kolombiyalı futbolcunun basın mensuplarına söylediği Türkçe kelimeler renkli anların yaşanmasına sebep oldu.


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