Galatasaray'ın sabah ki antrenmanına yeni transfer Radamel Falcao damga vurdu. Kolombiyalı futbolcunun basın mensuplarına söylediği Türkçe kelimeler renkli anların yaşanmasına sebep oldu.
Güldüren anlar! Falcao Türkçe röportaj verdi...10.09.2019 14:13
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