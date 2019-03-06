'Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları' zirvesine yoğun ilgi

TURKUVAZ Medya Grubu ve VakıfBank ana sponsorluğunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Bayraktar, "Kadınlar Günü kadını çiçeğe, böceğe benzetme; kadını öve öve bitirememe günü değildir. Kadın hatalarıyla ve sevaplarıyla insandır. Kadın sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun bel kemiğidir" dedi.
'Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları' zirvesine yoğun ilgi06.03.2019 09:27
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