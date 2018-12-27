GSS prim borcu olanlara hükümetten müjde! 27 Aralık 2018, Perşembe

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyen vatandaşların gecikme cezalarının silineceğini açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, son tarihin 31 Aralık 2018 olduğunu vurguladı.