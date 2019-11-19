Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı

Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.