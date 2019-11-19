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Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı

19.11.2019 23:10

Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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