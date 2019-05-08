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Gri listedeki "Agirin" kod adlı terörist Hanım Çelik öldürüldü

08.05.2019 21:06

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği bildirildi.


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