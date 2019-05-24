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Gri listede aranan terörist Aras Aslan böyle yakalandı

24.05.2019 13:05

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde Gri kategoride aranan terörist Aras Aslan’ın yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


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