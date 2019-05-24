Gri listede aranan terörist Aras Aslan böyle yakalandı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde Gri kategoride aranan terörist Aras Aslan’ın yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Gri listede aranan terörist Aras Aslan böyle yakalandı24.05.2019 13:05
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