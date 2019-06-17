Gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı (Video) 17.06.2019 18:21

İçişleri Bakanlığı: 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı İbrahim Çelik'in terörden arananlar listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Böylece, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı.