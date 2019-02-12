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Grammy’de Türk şıklığı! Jennifer Lopez’in Türk tasarımı kıyafeti geceye damga vurdu

12.02.2019 11:08

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Amerikalı seksi şarkıcı Jennifer Lopez’in Türk tasarımı kıyafeti ise renkli geceye damga vurdu.


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